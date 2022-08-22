17-летняя Цыва из Новосибирска выиграла мировое первенство по тайскому боксу

Фото: правительство Новосибирской области

Новосибирская спортсменка Алина Цыва одержала победу на чемпионате мира по тайскому боксу.

17-летняя Алина Цыва одержала победу в категории больше 75 кг на первенстве мира, которое проходило в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 9 по 20 августа. Спортсменка выступала в нейтральном статусе под флагом Международной федерации ассоциаций муай-тай (тайского бокса).Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Девушка стала единственным представителем региона на соревнованиях. Чемпионка тренируется у Вячеслава Муштаева и уже является обладателем золота первенства Сибирского федерального округа и первенства России. Пройдя эти отборочные этапы, она успешно выступила на первенстве мира.

В Куала-Лумпуре между молодыми спортсменами были разыграны медали в пяти возрастных категориях от 8 до 17 лет. В общей сложности участвовало более 600 человек, разбитых на 129 команд. Россию на международном соревновании представлял 81 атлет из 28 субъектов страны. В итоге сборная РФ заняла первое место по общему числу медалей команды — российские спортсмены завоевали 63 награды: 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Ближайший соперник — сборная родины муай-тай, Тайланда: тайская команда завоевала 15 медалей. Из них 7 — золото, 3 — серебро и 5 — бронза.