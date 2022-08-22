«Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском

Фото Сиб.фм, Евгении Гловацкой, Артёма Перевалова
Мотоциклисты клуба «Ночные волки» провели патриотический флэшмоб и развернули 9-метровое полотно в честь Дня российского флага.
Кроме того, мотоциклисты привезли с собой собственный флаг с эмблемой «Ночных волков», полотно с символикой «Второго дивизиона России», а также флаг Новосибирской области.
Как уже рассказывал Сиб.фм, мероприятие прошло в рамках экспедиции «Ново-Сибирские открытия — 85», которую проводит «Сиб.фм Групп»: редакционные корреспонденты путешествуют по районам Новосибирской области, изучая уникальные особенности каждого.
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