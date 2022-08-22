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«Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском

Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском
Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском

Фото Сиб.фм, Евгении Гловацкой, Артёма Перевалова

Мотоциклисты клуба «Ночные волки» провели патриотический флэшмоб и развернули 9-метровое полотно в честь Дня российского флага.

    22 августа в России отмечается День государственного флага. Без тематических мероприятий не обошлось и в Новосибирской области. Например, мотоклуб «Ночные волки» организовал патриотический флэшмоб на территории рабочего посёлка Ордынское. В рамках приуроченного к празднику мероприятия они вместе со зрителями развернули 9-метровый флаг России.
  • Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 2
  • Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 3
  • Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 4
  • Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 5

Кроме того, мотоциклисты привезли с собой собственный флаг с эмблемой «Ночных волков», полотно с символикой «Второго дивизиона России», а также флаг Новосибирской области.

Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 6

Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 7

Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 8

Фото «Ночные волки» развернули 9-метровый флаг России под Новосибирском 9

Как уже рассказывал Сиб.фм, мероприятие прошло в рамках экспедиции «Ново-Сибирские открытия — 85», которую проводит «Сиб.фм Групп»: редакционные корреспонденты путешествуют по районам Новосибирской области, изучая уникальные особенности каждого.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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