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общество

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

Фото Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть
Фото Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

Фото: unsplash.com

Ежемесячно на Авито взаимодействуют более 55 млн человек, а число размещенных объявлений уже превысило 110 млн. Большая часть из них связана с осознанным потреблением и перепродажей товаров между пользователями, что оказывает позитивный эффект на снижение нагрузки на экологию.

Благодаря пользователям Авито за 2021 год удалось сэкономить более 1,7 млрд кг различных материалов – это помогло предотвратить создание 30 новых полигонов отходов (вклад пользователей вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом).

Сохранение 179 млн куб. м воды, которой потребовалось бы на производство данных видов товаров, превышает объем годового водопотребления Екатеринбурга (166 млн куб. м).

Экономия 97,2 млрд кВт·ч энергии больше объема годового энергопотребления сразу 3 городов: Москвы (52,6 млрд кВт·ч), Санкт-Петербурга (23,8 млрд кВт·ч) и Новосибирска (14,2 млрд кВт·ч).

Общий вклад пользователей в 2021 году вырос на 33%: благодаря сделкам на платформе сохранено 16 млн га соснового леса (на 4 млн га больше, чем в 2020 году). Это количество хвойных лесов равно 11,6 млн га березового леса – что составляет 6.3% от всех березовых лесов России! Сокращение производства новых товаров предотвратило выброс 24 млн тонн парниковых газов, что почти на 6 млн тонн, больше, чем в 2020 году.

«Перепродажа товаров является основным источником экологического вклада нашего общества. В Авито он складывается из четырех категорий: одежда и обувь, электроника, книги, а также авто и мотоциклы, так как нам наиболее понятен жизненный цикл этих товаров и влияние их на экологию. Сценарии повторного потребления и эко-шеринг изначально вшиты в нашу бизнес-модель, потому что Авито – это платформа социальной коммерции, созданная для людей. Фактически вклад в экологию для большинства россиян начинается именно с Авито», – комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Авито
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