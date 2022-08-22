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Гостья из космоса: в кинотеатрах Новосибирска стартует показ истории о приключениях галактического размаха

Фото Гостья из космоса: в кинотеатрах Новосибирска стартует показ истории о приключениях галактического размаха
Фото Гостья из космоса: в кинотеатрах Новосибирска стартует показ истории о приключениях галактического размаха

Фото предоставлено прокатчиком ARNA MEDIA

В кинотеатрах сети «Каро» состоится предпоказ мультфильма «Гостья из космоса», представленный дистрибьюторской компанией ARNA MEDIA. Премьера в России назначена на 25 августа.

11-летний Аллан вместе с отцом переезжают в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Аллана для первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого человечка» действительно терпит крушение на местном стадионе. Из нее появляется чудная девочка. И хоть между детьми возникает крепкая дружба, Аллан дает честное землянское отправить необычную гостью домой.

Дания, 2022, анимация, комедия, семейный, 85 мин

6+

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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мультфильмы
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