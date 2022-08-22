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IT-специальности стали одними из самых востребованных в стройотрасли

Фото IT-специальности стали одними из самых востребованных в стройотрасли
Фото IT-специальности стали одними из самых востребованных в стройотрасли

Фото freepik.com

Минстрой России подвел итоги работы строительной отрасли на фоне изменившихся макроэкономических условий в I полугодии 2022 года. Одной из основных задач отрасли в министерстве назвали подготовку квалифицированных кадров.

Сегодня в строительной отрасли занято около 6,1 млн человек. К 2030 году, по подсчетам Минстроя, в связи с ростом объемов строительства в отрасль потребуется привлечь еще порядка 1 млн работников.

В рамках подготовки специалистов для строительной отрасли Минстрой осуществляет мониторинг и прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, содействует разработке образовательных программ и трудоустройству в сферу строительства и ЖКХ, развивает информационные системы в целях снижения кадрового дефицита. Также Министерством сформирован Кадровый центр с отраслевой цифровой платформой. Размещенная на ней биржа труда аккумулирует вакансии строительного рынка и резюме соискателей, в том числе выпускников вузов и техникумов.

Наиболее востребованными специальностями в строительной отрасли сегодня являются: монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик, арматурщик, бетонщик, каменщик, плотник.

Не хватает и IT-специалистов. Такие кадры необходимы для цифровизации отрасли, которая активно продолжается, несмотря на экономические сложности. Один из проектов, которые в этом направлении реализует Минстрой – информационная система управления строительными проектами объектов капитального строительства. Ее внедрение позволит перевести до 80% документов в машиночитаемую информационную модель.

Серьезным вызовом для стройотрасли стал отказ ряда иностранных IT-компаний продлевать российские лицензии на программное обеспечение. По прогнозам Минстроя, переход на отечественное ПО в сфере градостроительства займет от 3 до 5 лет. Решается и проблема импортозамещения строительных материалов: на июль 2022 года для 740 из 944 наименований были найдены аналоги – отечественные или ввозимые из дружественных стран.

Подробную информацию можно найти в спецпроекте РИА «Новости».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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