Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ запустил для клиентов возможность изменения контактных данных в ВТБ Онлайн. Пользователи приложения и интернет-банка смогут поменять мобильный номер телефона и адрес электронной почты без визита в офис. Новый функционал надежно защищен от мошенников за счет подтверждения личности клиента на портале Госуслуг. По оценкам ВТБ, до конца года сервисом воспользуются более 200 000 человек.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, изменение номера телефона через ВТБ Онлайн надежно защищено: для того чтобы убедиться, что контакт меняет не мошенник, приложение обязательно попросит подтвердить личность через Госуслуги. В своем личном кабинете клиенты также смогут изменить адрес электронной почты. Чтобы обновить данные, необходимо перейти в профиль в ВТБ Онлайн и нажать на символ «карандаш» напротив номера телефона или email.

«Каждый месяц более 50 тысяч клиентов ВТБ сталкиваются с необходимостью изменения своего номера телефона. Обычно контактные данные используются для экстренной связи, отправки СМС или push-уведомлений: паролей, статусов платежей, информации по заявкам, продуктам и услугам. Раньше клиентам приходилось лично подтверждать данные и при этом тратить время на поездку в офис банка. Теперь поменять контактную информацию можно за пару секунд онлайн, что стало возможно благодаря интеграции с порталом Госуслуг и 100% идентификации личности клиента. По нашим оценкам, только до конца года этой возможностью у нас воспользуются более 200 тысяч человек», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ (ПАО) Никита Чугунов.

В прошлом году ВТБ полностью обновил профиль пользователя в ВТБ Онлайн. В этом разделе клиент может посмотреть всю информацию о себе, включая контакты, адрес, данные паспорта, СНИЛС, ИНН, загранпаспорта, водительского удостоверения и СТС. Данные хранятся с соблюдением всех мировых стандартов финансовой безопасности. Кроме того, клиентам доступна загрузка информации с портала «Госуслуги». Этой функцией удобно пользоваться, например, если у человека появился ИНН, которого не было в банке: ему достаточно согласиться на передачу сведений из Госуслуг — и новые данные актуализируются автоматически.