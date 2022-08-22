Первый за Уралом модульный Центр обработки данных открыли в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске компания МТС запустила первый за Уралом модульный центр обработки данных.

Компания МТС построила модульный Центр обработки данных в Калининском районе Новосибирска. Открытие состоялось 22 августа 2022 года.

Это пятнадцатый ЦОД в федеральной сети дата-серверов МТС — и первый в восточной части России.

Новое здание построили за 8 месяцев на территории новосибирского НЗХК в Калининском районе. Это в несколько раз быстрее, чем обычно занимает строительство классических дата-центров.

Новый ЦОД модульный, что позволит увеличить нагрузку постепенно, по мере потребности. Сейчас запущены 2 модуля по 125 стоек полезной мощностью 1800 кВТ. Этого уже хватает для стабильной работы инфраструктуры МТС и оказания облачных услуг. Кроме того, в течение года доступные мощности планируют увеличить в 2 раза. Свободные ресурсы компания планирует использовать для развития облачных продуктов.

«Мы продолжим инвестировать в развитие ИТ-инфраструктуры, чтобы сервисы МТС были одинаково доступны корпоративным клиентам в Москве и Владивостоке, Екатеринбурге и Новосибирске, во всех городах и регионах России», — прокомментировал Дмитрий Милов, директор департамента облачной инфраструктуры МТС.

Новый новосибирский дата-центр имеет сертификат качества Tier III CF. Это означает, что регламентные работы и аварии не отключают ЦОД и не снижают его выходные параметры, а итоговая эксплуатационная готовность составляет 99,98%.

Включая ЦОД в Новосибирске, сеть дата-центров МТС насчитывает 15 дата-центров. Все они обеспечивают бесперебойную работу сервисов компании.

Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке развернута облачная инфраструктура #CloudMTS.

«Надежная техническая база нового центра обработки данных будет способствовать наращиванию темпов производства и потребления цифровых услуг и успешному использованию диджитал-сервисов», – подчеркнул первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.