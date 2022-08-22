Нарколог рассказал об эффективных способах бросить курить

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Нарколог Гончаров: биологическое и психотерапевтическое лечение поможет бросить курить. Если человек хочет бросить курить, то специалисты комбинируют два типа лечения при зависимостях: биологическое и психотерапевтическое, заявил в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Олег Гончаров. По его словам, никотиновые пластыри и жевательные резинки могут помочь побороть пагубную привычку, но в никотиновой зависимости немаловажную роль играет психологический фактор. «В плане биологической терапии есть заместительная терапия, когда используются вещества, которые сами не являются никотином, но тем не менее они действуют на никотиновые рецепторы. Таким образом, когда человек пытается отвыкнуть, это ему помогает, у него нет ломок, сниженного настроения, бессонницы и раздражительности», — пояснил Гончаров.

По его словам, утверждение о том, что человек может самостоятельно справиться со своей зависимостью, — всего лишь иллюзия, даже если он не курит в течение двух недель.

«Ты понимаешь, что вроде вредно, можно сегодня, можно завтра, но это завтра откладывается бесконечно. Или возникает ощущение, что если я не курю две недели, то я могу своей зависимостью руководить. Хочу курю, хочу не курю, но это иллюзия, которая не работает. Поэтому к терапии обязательно добавляется психотерапия, например, мотивационное интервью, которое помогает человеку сохранять мотивацию на отказ от употребления никотина», — подчеркнул Гончаров.

Ранее он объяснил, что допустимой нормы сигарет для курильщиков не существует, так как даже одна-две сигареты в день уже негативно влияют на состояние здоровья человека. По словам Гончарова, подобный спор всегда возникает насчет алкоголя, но специалисты пришли к выводу, что не существует доз спиртного, которые были бы абсолютно безвредными.