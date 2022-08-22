Объём банковских средств сибиряков превысил триллион рублей

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Совокупный объем привлеченных средств на рынке Сибирского банка ПАО Сбербанк составил 1,08 трлн рублей. К ним относятся денежные средства, размещенные клиентами Сбера на депозитных, расчетных и других счетах и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций.

Среди всех регионов присутствия Сибирского банка лидером по этому показателю является Красноярское головное отделение – объем привлеченных средств на рынке составляет 257 млрд рублей. На территории Новосибирского головного отделения этот показатель составляет 233 млрд рублей.

Банк предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений – «СберВклад» и «СбервкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров – «Счет активный возраст» с надбавкой в 10% при зачислении пенсии на счета банка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.

«Один триллион рублей – это значительная сумма, говорящая о доверии к банку со стороны клиентов. Мы благодарим каждого клиента за выбор банка и продолжаем совершенствовать нашу линейку финансовых продуктов и сервисов. Сегодня открыть подходящий для себя вклад можно буквально в два клика через Сбербанк онлайн, а большой выбор предлагаемых зарплатных и кредитных карт способен удовлетворить каждую из социальных групп», – рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.