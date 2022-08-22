Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре

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Текущий год практически подошёл к своему завершению. Все главные праздники уже позади и остаётся дожидаться новогодних каникул. Однако перед наступлением зимнего отдыха у россиян остаётся последняя нерабочая праздничная дата – День народного единства. Сиб.фм публикует полный производственный календарь с сентября по декабрь 2022 года.
Производственный календарь на конец 2022 года
Согласно производственному календарю 2022 года, у россиян остается один нерабочий праздник, в который можно будет отдохнуть от работы.
Нерабочие праздники осенью и зимой 2022-2023
Традиционно на территории России отмечается восемь праздников, которые являются нерабочим временем.
Остальными нерабочими праздниками являются:
Когда осенние и зимние каникулы у школьников?
По четвертям:
По триместрам:
При этом стоит помнить, что даты могут незначительно отличаться в той или иной школе.
Ранее Сиб.фм опубликовал прогноз погоды на 1 сентября 2022 года и на все три месяца осени. Напомним, что стал известен полный график магнитных бурь на август.
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