Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре

Фото Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре
Фото Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре

Freepik.com

Текущий год практически подошёл к своему завершению. Все главные праздники уже позади и остаётся дожидаться новогодних каникул. Однако перед наступлением зимнего отдыха у россиян остаётся последняя нерабочая праздничная дата – День народного единства. Сиб.фм публикует полный производственный календарь с сентября по декабрь 2022 года.

Производственный календарь на конец 2022 года

Фото Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре 2

Согласно производственному календарю 2022 года, у россиян остается один нерабочий праздник, в который можно будет отдохнуть от работы.

  • В сентябре из 30 календарных дней 8 будут выходными. Никаких праздников в это время не будет.
  • В октябре 31 календарный день, а также 9 выходных без праздников.
  • В ноябре 30 дней и 9 выходных, одним из которых является последний нерабочий праздник этого год — День народного единства.
  • В декабре также 31 день и 9 выходных суток. 31 декабря выпадает на субботу. Именно с этого дня начнутся новогодние каникулы для многих россиян.

Нерабочие праздники осенью и зимой 2022-2023

Фото Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре 3

Традиционно на территории России отмечается восемь праздников, которые являются нерабочим временем.

  • День народного единства — 4 ноября.
  • Новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
  • Рождество Христово — 7 января.

Остальными нерабочими праздниками являются:

  • День защитника Отечества — 23 февраля.
  • Международный женский день — 8 марта.
  • День труда — 1 мая.
  • День Победы — 9 мая.
  • День России — 12 июня.

Когда осенние и зимние каникулы у школьников?

Фото Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре 4

По четвертям:

  • Осенние каникулы пройдут примерно с 24 по 30 октября 2022 года.
  • Зимние каникулы состоятся приблизительно с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
  • Также в феврале первоклассники смогут отдохнуть с 13 по 19 февраля 2023 года.

По триместрам:

  • Осенние каникулы — с 3 по 9 октября 2022 года.
  • Вторые осенние каникулы — с 21 по 27 ноября 2022 года.
  • Зимние каникулы — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
  • Вторые зимние каникулы — с 13 по 19 февраля 2022 года.

При этом стоит помнить, что даты могут незначительно отличаться в той или иной школе.

Ранее Сиб.фм опубликовал прогноз погоды на 1 сентября 2022 года и на все три месяца осени. Напомним, что стал известен полный график магнитных бурь на август.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

каникулы
отдых
зима
Новосибирская область
осень
календарь
длинные выходные
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22743
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13786
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
11934
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9956
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9710
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
9520
Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах
9059
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске