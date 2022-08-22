Производственный календарь-2022: точные даты осенних каникул, график выходных в октябре, ноябре и декабре

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Текущий год практически подошёл к своему завершению. Все главные праздники уже позади и остаётся дожидаться новогодних каникул. Однако перед наступлением зимнего отдыха у россиян остаётся последняя нерабочая праздничная дата – День народного единства. Сиб.фм публикует полный производственный календарь с сентября по декабрь 2022 года.

Производственный календарь на конец 2022 года

Согласно производственному календарю 2022 года, у россиян остается один нерабочий праздник, в который можно будет отдохнуть от работы.

В сентябре из 30 календарных дней 8 будут выходными. Никаких праздников в это время не будет.

В октябре 31 календарный день, а также 9 выходных без праздников.

В ноябре 30 дней и 9 выходных, одним из которых является последний нерабочий праздник этого год — День народного единства.

В декабре также 31 день и 9 выходных суток. 31 декабря выпадает на субботу. Именно с этого дня начнутся новогодние каникулы для многих россиян.

Нерабочие праздники осенью и зимой 2022-2023

Традиционно на территории России отмечается восемь праздников, которые являются нерабочим временем.

День народного единства — 4 ноября.

Новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

Рождество Христово — 7 января.

Остальными нерабочими праздниками являются:

День защитника Отечества — 23 февраля.

Международный женский день — 8 марта.

День труда — 1 мая.

День Победы — 9 мая.

День России — 12 июня.

Когда осенние и зимние каникулы у школьников?

По четвертям:

Осенние каникулы пройдут примерно с 24 по 30 октября 2022 года.

Зимние каникулы состоятся приблизительно с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Также в феврале первоклассники смогут отдохнуть с 13 по 19 февраля 2023 года.

По триместрам:

Осенние каникулы — с 3 по 9 октября 2022 года.

Вторые осенние каникулы — с 21 по 27 ноября 2022 года.

Зимние каникулы — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Вторые зимние каникулы — с 13 по 19 февраля 2022 года.

При этом стоит помнить, что даты могут незначительно отличаться в той или иной школе.

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