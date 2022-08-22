Психолог рассказала о причинах и признаках детского алкоголизма

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Психолог Журавлева: средний возраст знакомства российских детей с алкоголем — 12 лет. Детский алкоголизм развивается почти в четыре раза быстрее «взрослого», средний возраст знакомства ребенка со спиртным в России — 12 лет, рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Она подчеркнула, что распознать пагубное пристрастие можно по изменению привычного поведения — скрытности, нервозности, агрессивности, о нем также говорит воровство и частые просьбы «дать денег». «Чаще всего в первый раз попробовать алкоголь дают именно родители, не подозревая о последствиях. Им не стоит судить по себе, у взрослых ЦНС дольше сопротивляется воздействию алкоголя. ВОЗ говорит, что даже малейшие дозы алкоголя для ребёнка оказывают негативные последствия для всего его организма, нарушая его развитие», — пояснила эксперт.

К другим, физическим признакам детского алкоголизма Журавлева отнесла изменение круга общения, перегар, рвоту, красные щеки, одутловатость лица, изменение веса, а также заторможенность. Психолог отметила, что одной из главных причин появления вредной привычки является «семейная система», когда родители — сами алкоголики, в этом случае отпрыски могут пойти по их стопам.

«Если родители сами алкоголики, то высока вероятность, что их дети тоже пойдут по их стопам. Даже если родители иногда выпивают и дают ребёнку выпивать вместе с ними, это может привести к алкоголизму. Ребёнок видит, что для веселья нужен алкоголь, что ни один праздник не проходит без выпивки. Потом он воспроизведет поведение с друзьями. Но при родителях он не позволит себе лишнего, а с другими — может. Мало какой ребёнок противостоит компании сверстников. Если все пьют, он тоже будет. Поэтому обращайте внимание, с кем дружат дети», — подытожила она.