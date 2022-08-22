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Ресторатор Яна Фомина из Новосибирска стала участницей шоу «Адский шеф»

Фото Ресторатор Яна Фомина из Новосибирска стала участницей шоу «Адский шеф»
Фото Ресторатор Яна Фомина из Новосибирска стала участницей шоу «Адский шеф»

Фото: телеканал "Пятница!"/скриншот

Новосибирский ресторатор приняла участие в кулинарном шоу на «Пятнице!»

«В свои 29 лет я владею очень большой кулинарной школой и двумя ресторанами. По специальности я IT-специалист», — говорит о себе участница шоу в визитке. Жительница Новосибирска Яна Фомина основала кулинарную студию «Кухня за кулисами», владеет тратторией «Тесту место» и гастробаром POKE TOP.

В соцсетях она поблагодарила всех, кто смотрит и поддерживает ее на испытания реалити-шоу.

«Невероятно душевный вечер за просмотром первой серии реалити-шоу "Адский шеф", где я в главной роли! Благодарю каждого, кто был или смотрел дома», — написала она.

Первый выпуск нового кулинарного шоу вышел 17 августа. Ведущий Константин Ивлев отобрал 25 поваров, которые покажут свои кулинарные способности в экстремальных условиях — участники будут готовить блюда на необитаемом острове.

Также Новосибирская область появлялась на «Пятнице!» в передаче «Четыре свадьбы», где участие приняла пара из Барабинска.

 

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Автор:
Софья Сибрикова
журналист

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