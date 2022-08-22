Ресторатор Яна Фомина из Новосибирска стала участницей шоу «Адский шеф»

Фото: телеканал "Пятница!"/скриншот

Новосибирский ресторатор приняла участие в кулинарном шоу на «Пятнице!»

«В свои 29 лет я владею очень большой кулинарной школой и двумя ресторанами. По специальности я IT-специалист», — говорит о себе участница шоу в визитке. Жительница Новосибирска Яна Фомина основала кулинарную студию «Кухня за кулисами», владеет тратторией «Тесту место» и гастробаром POKE TOP.

В соцсетях она поблагодарила всех, кто смотрит и поддерживает ее на испытания реалити-шоу.

«Невероятно душевный вечер за просмотром первой серии реалити-шоу "Адский шеф", где я в главной роли! Благодарю каждого, кто был или смотрел дома», — написала она.

Первый выпуск нового кулинарного шоу вышел 17 августа. Ведущий Константин Ивлев отобрал 25 поваров, которые покажут свои кулинарные способности в экстремальных условиях — участники будут готовить блюда на необитаемом острове.

Также Новосибирская область появлялась на «Пятнице!» в передаче «Четыре свадьбы», где участие приняла пара из Барабинска.