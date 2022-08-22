Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 29 августа

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Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 3:45 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

Временное ограничение распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



По данным издания sovainfo.ru, перевозки осуществляются по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.



Остальные воздушные гавани России работают штатно.



Напомним, 11 аэропортов на юге России не работают с 24 февраля после начала спецоперации по защите Донбасса. С тех пор федеральное ведомство больше 20 раз продлевало запрет на полёты в южные города.



Росавиация внесла в Правительство проект распоряжения о продлении мер поддержки закрытых аэропортов на третий квартал 2022 года. Ведомство попросило выплатить им дополнительно 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделило 3,1 млрд рублей на их поддержку.