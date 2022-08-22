Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 29 августа

Фото Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 29 августа
Фото Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты на юге России до 29 августа

Фото: Arnaud Weyts / unsplash.com

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге России до 3:45 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

Временное ограничение распространяется на воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

По данным издания sovainfo.ru, перевозки осуществляются по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные воздушные гавани России работают штатно.

Напомним, 11 аэропортов на юге России не работают с 24 февраля после начала спецоперации по защите Донбасса. С тех пор федеральное ведомство больше 20 раз продлевало запрет на полёты в южные города.

Росавиация внесла в Правительство проект распоряжения о продлении мер поддержки закрытых аэропортов на третий квартал 2022 года. Ведомство попросило выплатить им дополнительно 2,4 млрд руб. До этого правительство уже выделило 3,1 млрд рублей на их поддержку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22614
Рак не болит: три неожиданных симптома, указывающих на онкологию у женщин
13668
Цветок-убийца: это растение разрушает браки и вытягивает последние силы из больных - избавляйтесь, немедля
11354
Сильная магнитная буря в августе 2022: сердечников предупредили о пятибалльном геомагнитном ударе
9845
Жильцам «падающего дома» запрещают посещать их собственные квартиры, так как они якобы пусты
9464
Родители школьников ликуют: в Госдуме предложили ежегодную выплату по 21 000 рублей к 1 сентября
9014
Полиция ищет свидетелей ночной драки в Новосибирске
8997
Роковая дата 22 августа 2022 года: астрологи предупредили о грядущих страшных катаклизмах