Тихо съедает изнутри: три неожиданных признака онкологии у женщин

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Американский научно-исследовательский центр Moffitt Cancer выяснил, что вздутие живота у женщин может оказаться симптомом тихого рака яичников.

При вздутии живот выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. В основном это связывают с проблемами с пищеварением, неправильным питанием или другими проблемами, не связанными с раком яичников. Однако иногда такое вздутие связано с серьезной болезнью, сообщают специалисты.

«Если рак яичников распространяется на брюшину, покрывающую внутренние стенки брюшной полости и поверхность внутренних органов, он может вызвать раздражение и стимулировать пластинку к выработке избыточной жидкости», — уточнили в Moffitt Cancer.

Когда рак яичников распространяется на печень или вену, по которой кровь поступает в этот орган, артериальное давление больного может повыситься, что в свою очередь может привести к утечке белковой жидкости с поверхностей печени и кишечника и ее накоплению вокруг желудка.

«В таком случае рак яичников блокирует лимфатическую систему, и лимфа может начать скапливаться вокруг желудка», — пояснили эксперты.

Также иногда могут наблюдаться другие симптомы рака яичников, например необъяснимая потеря веса и сильная усталость. Помимо проблем с мочеиспусканием у больного могут быть диарея или запор.

Рак яичника часто называют «тихой болезнью», потому что пациентки часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии.

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