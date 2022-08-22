У настоятеля прихода Серафима Саровского в Сланцах украли пять крестов

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В Ленинградской области обворовали 48-летнего батюшку: воры проникли в его дом и унесли пять крестов на сумму в 600 тысяч.

Воры залезли в дом 48-летнего настоятеля прихода Серафима Саровского в городе Сланцы. С заявлением священнослужитель обратился в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области ещё в субботу 20 августа.

Как рассказывает издание Online47, батюшка недосчитался 120 тысяч рублей наличными. Ещё 600 тысяч рублей стоят наперстные кресты с полудрагоценными камнями.

Батюшка рассказал, что воры отжали стеклопакет и таким образом попали внутрь дома священнослужителя. Полицейские уже собрали улики и пытаются установить личности преступников.