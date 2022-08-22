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В Красноярском крае возбуждено 43 дела о "дискредитации армии"

Фото В Красноярском крае возбуждено 43 дела о "дискредитации армии"
Фото В Красноярском крае возбуждено 43 дела о "дискредитации армии"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

43 административных и одно уголовное дело заведено в Красноярском крае после принятия законов о «дискредитации армии».

В Красноярском крае после принятия законов о "дискредитации армии" возбуждено одно уголовное и 43 административных делаю Об этом сообщает издание "Проспект мира" по итогам совместной пресс-конференции руководителей полиции, СК и прокуратуры края.

По словам начальника краевого МВД Александра Речицкого, с начала 2022 года на основании 43 административных материалов в суд направили свыше 30 протоколов (по статье 20.3.3 КоАП). По ним жителей края в общей сложности оштрафовали более чем на миллион рублей.

Руководитель краевого СК Алексей Еремин сообщил, что в крае возбуждено одно уголовное дело о «дискредитации армии» (статья 280.3 УК). Подозреваемой уехавшая из России и объявленная в розыск Таша Петеримова.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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