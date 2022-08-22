В Новосибирске мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч

Фото из публикации сообщества «Моя Первомайка» ВКонтакте

Новосибирская пенсионерка стала жертвой мошенников и заплатила за розетку 10 тысяч рублей.

В Новосибирске пенсионеры продолжают попадаться на махинации мошенников: одной из потерпевших стала жительница дома на улице Звёздная. Информацию об обмане пожилой женщины разместили в сообществе «Моя Первомайка».

«Внимание, работают мошенники. Втюхали бабушки на Звёздной. ￼￼￼Настоящая цена этой розетки примерно 800 рублей», — написал автор публикации, прикрепив фотографию договора совершённой покупки и самой розетки.

Согласно акту-приёма передачи от 8 августа 2022 года, за реле контроля напряжения с одним гнездом пенсионерка заплатила 9 990 рублей. В интернет-магазинах максимальная стоимость аналогичного устройства достигает 1 200 рублей.

В сфотографированном документе продавцом значится организация ООО «ЭнергоТехБезопасность» с юридическим адресом, зарегистрированным в Москве. Согласно данным Rusprofile, на 22 августа 2022 года организация является действующей с декабря 2018 года. В январе 2019-го ей был присвоен статус микропредприятия. В качестве основного вида деятельности указана «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков». На данный момент ООО «ЭнергоТехБезопасность» значится участником одного арбитражного дела. Также за организацией значится 47 исполнительных производств на сумму 1,7 миллионов рублей. В разделе контактов организации отсутствуют телефон, электронная почта и сайт.

Ранее Сиб.фм рассказывал о мошенницах, которые под видом сотрудниц соцучреждения украли у пенсионерки 600 тысяч.