В Новосибирске водитель Mercedes решил купить шкуру Зеленского

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

Необычное объявление о покупке "шкуры Зеленского" разместил на своём авто водитель автомобиля Mercedes в Новосибирске.

В Новосибирске водитель Mercedes наклеил на заднем стекле автомобиля объявление о покупке "шкуры Зеленского". Фото размещено в группе "АСТ-54" в соцсети "ВК".

Автор оригинального объявления уточнил, что согласен на покупку "с пробегом".

"Креативности новосибирских водителей можно только позавидовать", — отмечается в посте.

При этом большинство комментаторов шутку автомобилиста не оценили, назвав её "глупостью".

"Лучше бы запчасти для своего корыта купил", — отреагировали подписчики группы.

"Есть люди которые очень любят внимание. Думаю это именно этот случай!", — согласился ещё один пользователь.

"Почему умник не на передовой?", — задался вопросом комментатор.