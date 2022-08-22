Выплата 5000 и 10000 в сентябре: как получить разовое пособие на школьника в 2022 году

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Заявлений об официальной выплате на подготовку к школе в 2022 году так и не было озвучено. Однако в Новосибирской области установлены региональные выплаты на детей школьного возраста и даже студентов. Заявление на получение меры поддержки можно подать уже в августе.

Выплата на первоклассника в размере 5 000 рублей

Кому положена: многодетным семьям, в которых ребенок 1 сентября пойдет в первый класс. Получить деньги может один из родителей или опекун.

Выплата является разовой. В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи одновременно единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. Заявление можно подать до 31 декабря года, в котором ребенок пошел в первый класс.

Какие документы необходимы:

заявление;

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

справка из школы, расположенной на территории Новосибирской области, подтверждающая факт поступления ребенка в данное учреждение в первый класс;

удостоверение многодетной семьи (предоставляется по собственной инициативе).

Выплата в размере 10 000 рублей первокурсникам

Кому положена: многодетным семьям, в которых ребенок поступил в вуз в этом году. Получить деньги может один из родителей из многодетной семьи несовершеннолетнего ребенка либо сам первокурсник, если ему уже исполнилось 18 лет. Отметим, первокурсник должен быть не старше 23 лет. Заявление можно подать до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в вуз.

Какие документы необходимы:

заявление;

паспорт (документ, удостоверяющий личность родителя, либо студента, если он сам подает заявление);

справка из образовательной организации высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования о зачислении;

удостоверение многодетной семьи.

Выплата в размере 2000 рублей на покупку школьной формы

Кому положена: многодетным семьям с детьми-школьниками. Получатели — один из родителей многодетной семьи. Если детей в семье несколько — деньги положены на каждого ученика. Обратиться за получением материальной помощи можно до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата.

Какие документы необходимы:

паспорт;

удостоверение многодетной семьи (предоставляется заявителем по собственной инициативе);

справка об обучении ребенка в школе.

Кроме того, малообеспеченные семьи в этом году могут рассчитывать на ежегодную выплату 300 рублей на каждого школьника для покупки канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Заявление на выплату также нужно подать в соцзащиту.

Ранее Сиб.фм писал о том, Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет. Общая сумма дополнительного финансирования выплат семьям с детьми в 10 субъектах РФ составит 1,4 млрд рублей. Напомним, что на выплаты классным руководителям в 2022 году будет выделено более 1,6 млн рублей.

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