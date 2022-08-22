Выплата 5000 и 10000 в сентябре: как получить разовое пособие на школьника в 2022 году

Freepik.com
Заявлений об официальной выплате на подготовку к школе в 2022 году так и не было озвучено. Однако в Новосибирской области установлены региональные выплаты на детей школьного возраста и даже студентов. Заявление на получение меры поддержки можно подать уже в августе.
Выплата на первоклассника в размере 5 000 рублей
Кому положена: многодетным семьям, в которых ребенок 1 сентября пойдет в первый класс. Получить деньги может один из родителей или опекун.
Выплата является разовой. В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи одновременно единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. Заявление можно подать до 31 декабря года, в котором ребенок пошел в первый класс.
Какие документы необходимы:
Выплата в размере 10 000 рублей первокурсникам
Кому положена: многодетным семьям, в которых ребенок поступил в вуз в этом году. Получить деньги может один из родителей из многодетной семьи несовершеннолетнего ребенка либо сам первокурсник, если ему уже исполнилось 18 лет. Отметим, первокурсник должен быть не старше 23 лет. Заявление можно подать до 31 декабря года, в котором ребенок поступил в вуз.
Какие документы необходимы:
Выплата в размере 2000 рублей на покупку школьной формы
Кому положена: многодетным семьям с детьми-школьниками. Получатели — один из родителей многодетной семьи. Если детей в семье несколько — деньги положены на каждого ученика. Обратиться за получением материальной помощи можно до 31 декабря соответствующего года, за который предоставляется ежегодная выплата.
Какие документы необходимы:
Кроме того, малообеспеченные семьи в этом году могут рассчитывать на ежегодную выплату 300 рублей на каждого школьника для покупки канцелярских принадлежностей к новому учебному году. Заявление на выплату также нужно подать в соцзащиту.
Ранее Сиб.фм писал о том, Новосибирская область получит дополнительные деньги на выплаты семьям с детьми до 3 лет. Общая сумма дополнительного финансирования выплат семьям с детьми в 10 субъектах РФ составит 1,4 млрд рублей. Напомним, что на выплаты классным руководителям в 2022 году будет выделено более 1,6 млн рублей.
Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают