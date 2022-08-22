Заключённые взяли в заложники троих конвоиров в СИЗО Кемерова

Скриншот из видео Mash Siberia

В СИЗО-1 в Кемерове заключённые захватили троих сотрудников ФСИН в заложники.

Вечером 21 августа в СИЗО №1 в Кемерово восемь заключённых взяли в заложники троих конвоиров — одного мужчину и двоих женщин. Преступники, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, требовали предоставить им мобильную связь, а также вызвать прокурора и руководство ФСИН региона.

По сообщению РЕН ТВ (издание сослалось на личный источник), захват сотрудников произошёл во время планового обхода: когда сотрудник проверял количество заключённых в камере, его затащили внутрь, после чего захватили ещё двоих женщин. Позже одну из сотрудниц отпустили, чтобы она вызвала переговорщиков. Позже на место происшествия выехал временно исполняющий обязанности руководителя ФСИН.

Утром 22 августа были освобождены все трое сотрудников, взятые в заложники заключёнными.

«Освобождённые заложники не пострадали, с ними всё в порядке», — цитирует Сибдепо заявление пресс-службы ГУ ФСИН.

По данным ведомства, причины и обстоятельства произошедшего будут установлены следствием.

По информации из открытых источников, следственный изолятор № 1 расположен в Заводском районе Кемерова и является единственным СИЗО на всю территорию региона. В нём могут содержаться порядка 700 заключённых.