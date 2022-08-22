Жительница Бердска отсудила почти 200 тысяч рублей за травму в бассейне Park Remix

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В Бердском городском суде рассмотрели иск о травме в бассейне «Park Remix» – истец требовала полмиллиона рублей, однако сумма была значительно урезана.

Анастасия Буславская отправилась отдыхать в открытый бассейн «Park Remix» в Бердске 1 августа прошлого года. Однако отдых закончился печально: девушка упала, и ей долгое время не могли оказать медицинскую помощь.

"Поскольку на территории парка отсутствовал медицинский персонал, первая медицинская помощь ей оказана не была. В результате истец находилась длительное время на стационарном и амбулаторном лечении, за свой счёт приобрела костыли и расходные материалы для проведения оперативного лечения, испытала нравственные и физические страдания от перенесённой боли из-за переломов и проведенного оперативного вмешательства", – рассказали в Бердском городском суде.

Встав на ноги, Анастасия решила подать иск к организатору летнего отдыха — ООО «Судоходная компания «Норд-Вест». Она потребовала 40 890 рублей в счёт возмещения вреда здоровью, а также 500 000 рублей компенсации моральных страданий.

"Вынесено решение Бердского городского суда Новосибирской области, которым исковые требования истца Анастасии Буславской удовлетворены частично: с ООО «Судоходная компания «Норд-Вест» в пользу Буславской А.В. взыскано 40 890 рублей в счёт возмещения вреда здоровью, а также 150 000 рублей в счёт компенсации морального вреда",

- добавили в суде.

Это решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.