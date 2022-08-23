Индексация пенсий в октябре 2023: пенсионеров ждет важное изменение

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В середине осени для российских пенсионеров будет предусмотрена очередная индексация пенсий. Однако значительного повышения ждать не стоит, сообщает пенсионный эксперт Сергей Власов.

Как рассказал пенсионный эксперт, новая индексация пенсий в России запланирована с 1 октября. Так, выплаты будут увеличены по линии министерства обороны, а также различных правоохранительных ведомств.

«Ожидается, что с октября будут повышены оклады для военных, соответственно, индексация затронет и военные пенсии. Показатель роста составит четыре процента», — отмечает Сергей Власов.

Выплаты будут проиндексированы на четыре процента. Однако рассчитывать на значительный рост военных пенсий — не стоит. С недавнего времени военным пенсионерам была установлена надбавка к пенсии, которая стала выше благодаря внеплановой индексации с 1 июня.

Напомним, что с 1 июня для военных установили надбавку к пенсии в размере 19,5%, но действовать она будет до 1 октября этого года. Получается, что с середины осени эту надбавку с пенсий снимут.

Однако вместо нее планируется повышение денежных выплат, которые учитываются при исчислении пенсий. Сейчас показатель составляет 77,41%, а с октября 2022 года увеличится до 85,47%.

Пенсионный эксперт Сергей Власов подчеркнул, что механизм начисления и назначения военных пенсий — сложный. С учетом отмены надбавки и повышения размера денежного довольствия, а также новой индексации выплат, то, скорее всего, размер пенсий военных пенсионеров существенно не изменится.

Ранее Сиб.фм писал о том, что из августовской пенсии вычтут 5570 рублей. Напомним, кому из пожилых граждан будет начислено больше денег, а кто вовсе может лишиться пенсии в 2023 году.

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