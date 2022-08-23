Лучше избавиться прямо сейчас: этот домашний цветок способен разрушить самый крепкий брак

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Комнатные растения должны оживлять и очищать воздух в помещении, создавать уют в доме и приносить радость его обитателям. Однако далеко не все растения безобидны, как принято считать. Если одни привносят в дом энергетику благополучия и процветания, то другие, согласно поверьям, негативно воздействуют на людей, влияя на здоровье и даже на семейные отношения. Сиб.фм публикует растения, от которых стоит держаться подальше.

Лианы и ампельные растения

Во многих жилищах можно встретить вьющиеся по стенам лианы, а также ампельные растения, т.е. цветы, выращиваемые в подвесных. Такая флора радует глаз, однако благополучия в доме с этими растениями ждать не стоит.

Если у вас дома растет калиссия душистая, кампелия или рафидофора, эпипремнум или зебрина, традексанция, рэо или роициссус, постарайтесь избавиться от них. Дело в том, что все перечисленные растения относятся к так называемым «разлучникам», которые разрушают гармонию в семье. Причем, если верить эзотерикам, это довольно «агрессивные» растения, которые не просто провоцируют охлаждение чувств у партнеров, но и настраивают влюбленных людей друг против друга, делая их настоящими врагами.

Плющ

Плющ также относится к вьющимся растениям, но представляет семейство Аралиевые. Данное растение испокон веков высаживалось во дворах домов, где красиво обвивало стены зданий и строений, создавая прекрасную живую изгородь. Решение высаживать вьющуюся зелень снаружи дома очень верное, ведь в этом случае плющ защищает дом от завистников и прочих недоброжелателей, распространяющих негативную энергетику.

А вот для разведения в доме, это растение совершенно не подходит. Оказывается, еще у древних греков плющ ассоциировался с необузданным весельем и развратом. Плющ негативно влияет на мужскую энергетику, отворачивая мужа от жены. Под влиянием этого растения мужчины становятся гулящими и перестают хранить верность женам.

Кактус

В доме, где живут незамужние девушки и женщины, кактусы лучше не держать. Это растение «прогоняет» кавалеров и способствует тому, чтобы барышня осталась без мужа.

Если женщина уже находится в браке, ей не запрещено держать дома кактусы, но только не в спальне. В этом случае колючее растение будет распространять свою негативную энергию на пару, провоцируя скандалы и снижая сексуальную притягательность у партнеров. Безопаснее поставить кактус на кухне или в рабочем кабинете, у компьютера.

Диффенбахия

Красивый цветок с крупными, зелеными листьями привлекает внимание цветоводов и привносит в интерьер тропические нотки. Правда мало кто знает, какая темная энергетика скрывается за этим привлекательным видом. Диффенбахия считается растением, которое прогоняет удачу и разрушает семейное счастье.

Особенно негативно растение действует на мужчин. Представители сильного пола просто не уживаются со своими вторыми половинками, когда дома растет диффенбахия. Цветок забирает у них энергию, лишает воли и негативно влияет на эмоциональный фон. Мужчины подсознательно чувствую это, и сбегают из дома.

Сансевиерия

Это еще одно экзотическое растение, которое считается вполне «миролюбивым» и даже хранящим гармонию в жилище. Однако сансевиерия будет забирать негативную энергетику и напряжение между близкими людьми только при условии, что она будет располагаться в гостиной или на кухне, где привычно собирается вся семья.

А вот ставить его в спальню категорически противопоказано. В этом случае цветок начинает разрушать чувства влюбленных и отдаляет их друг от друга.

Лилия

В отличие от вышеописанных растений, лилия представляет реальную опасность для человека, если выращивать этот цветок в доме. Цветы этого изящного растения выделяют углекислый газ, а потому в период цветения легко могут вызвать у человека приступ удушья. Именно поэтому держать лилию в доме, особенно в небольшой комнате без постоянного доступа свежего воздуха, крайне опасно.

Между тем, о лилии ходит дурная слава и среди медиумов. Считается, что этот цветок провоцирует межличностные конфликты и разбивает даже устоявшиеся пары. Да и молодым людям, мечтающим обрести свою вторую половинку, стоит держаться подальше от этого коварного растения.

Сирень

Весной, когда начинает цвести сирень, миллионы людей украшают свои дома ароматными букетами из белых и фиолетовых веточек растения. При этом многие даже не догадываются, какой отрицательной энергетикой обладает сирень. Ароматный куст способен притянуть неприятности в дом, спровоцировать разлад в семье и стать причиной глубокого конфликта, который не так просто уладить. Особая опасность подстерегает влюбленных людей, которые, вдыхая запах сирени, могут без видимых причин охладеть друг к другу.

Гибискус

Радующий глаз цветок, чьи нежные лепестки очень напоминают розу, влюбляет в себя с первого взгляда. Однако не стоит вестись на внешнюю привлекательность. Разрастаясь и обретая силу, гибискус начинает распространять свою негативную энергетику на всех домочадцев, и особенно на мужчин. Представители сильного пола просто не могут долго находиться рядом с таким «соседом», и норовят сбежать из дома.

Монстера

Монстеру называют одним из самых известных «растений-мужегонов». Находясь в доме, где проживает влюбленная пара, эта лиана начинает изводить мужчину, влияя на половое влечение представителя сильного пола и вызывая у него раздражение. В итоге мужчина, изводимый монстерой, просто сбегает из дома и разрывает отношения со своей избранницей.

Кроме того, листья этого растения выделяют ядовитые вещества, которые вызывают головную боль и провоцируют отравление организму.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ученые назвали опасные растения на даче и в огороде. Напомним, специалисты выяснили название растения, которое быстро очищает кровь от лишнего сахара и холестерина, а также назвали лучшие способы борьбы с сорняками летом-2022.

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