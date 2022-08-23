Жители Новосибирска массово поехали в Узбекистан оформлять банковские карты

Фото BFM-Новосибирск

Среди жителей Новосибирска набирают популярность туры за банковскими картами в страны ближнего зарубежья.

Жители Новосибирской области массово едут в Узбекистан, Казахстан и Киргизию за банковскими картами иностранных банков для оплаты зарубежных сервисов или перевода денег родственникам. Каждый третий турист, посетивший эти страны в июле-августе 2022 года, оформил там банковские карты.

По данным BFM-Новосибирск, в Новосибирской области уже появляются специальные "карточные туры" на 3-4 дня в соседние государства. Именно столько дней занимает процедура оформления пластика в иностранных банках.

Жительница Новосибирска Елена Волкова рассказала журналисту издания, что иностранная карта необходима ей для бытовых нужд — перевести деньги племяннице, которая учится в Европе, оплатить интернет-сервисы. Во время отпуска в Иссык-куле она не упустила возможности оформить киргизскую карту.

Стоимость открытия карт у различных банков отличается. В Кыргызстане открытие карточного счета обойдется в 70$, выпуск карты – от 7$». При этом для получение пластика требуется личное присутствие гражданина.

«Чтобы получить карту необходимо находиться на территории Кыргызской Республики, а также при себе иметь паспорт Вашей страны, загранпаспорт и штамп в паспорте о пересечении границы. При открытии карт счета нерезидентам, счет открывается по умолчанию в валютах сом и рубль без карты. Карту можно выпустить только к долларовому и евро счету», — говорится в предложении банка.

По расчётам журналистов издания, карточный тур с учетом перелета и проживания за рубежом обходится около 40 тысяч рублей.

Налоговый консультант, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко прокомментировала, что такие туры за банковскими картами будут востребованы. При этом гражданам необходимо помнить о необходимости уведомлять Федеральную налоговую службу России, и раз в год отчитываться о движении денежных средств по этим счетам.