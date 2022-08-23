Жители Новосибирска массово поехали в Узбекистан оформлять банковские карты

Фото BFM-Новосибирск
Среди жителей Новосибирска набирают популярность туры за банковскими картами в страны ближнего зарубежья.
Жители Новосибирской области массово едут в Узбекистан, Казахстан и Киргизию за банковскими картами иностранных банков для оплаты зарубежных сервисов или перевода денег родственникам. Каждый третий турист, посетивший эти страны в июле-августе 2022 года, оформил там банковские карты.
По данным BFM-Новосибирск, в Новосибирской области уже появляются специальные "карточные туры" на 3-4 дня в соседние государства. Именно столько дней занимает процедура оформления пластика в иностранных банках.
Жительница Новосибирска Елена Волкова рассказала журналисту издания, что иностранная карта необходима ей для бытовых нужд — перевести деньги племяннице, которая учится в Европе, оплатить интернет-сервисы. Во время отпуска в Иссык-куле она не упустила возможности оформить киргизскую карту.
Стоимость открытия карт у различных банков отличается. В Кыргызстане открытие карточного счета обойдется в 70$, выпуск карты – от 7$». При этом для получение пластика требуется личное присутствие гражданина.
«Чтобы получить карту необходимо находиться на территории Кыргызской Республики, а также при себе иметь паспорт Вашей страны, загранпаспорт и штамп в паспорте о пересечении границы. При открытии карт счета нерезидентам, счет открывается по умолчанию в валютах сом и рубль без карты. Карту можно выпустить только к долларовому и евро счету», — говорится в предложении банка.
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