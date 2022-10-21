Новосибирск сковали пробки вечером 21 октября

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
На дорогах Новосибирска — сложная обстановка в последний рабочий день недели.
В Новосибирске дороги сковали пробки вечером 21 октября. Такие данные следуют из сервиса «Яндекс.Карты».
Согласно карте, в Новосибирске в моменты пиковой загруженности дорог наблюдались пробки в 9 баллов. На момент публикации новости трафик ослаб до 7 баллов.
Особенно сложная ситуация — в районе Речного вокзала и на Вокзальной магистрали, следует из сервиса. Также сильно загружены дороги в районе станции метро Гагаринская и на площади Калинина.
Напомним, утром из-за ДТП на мосту в Новосибирске образовалась пробка в 4 километра.
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