Новосибирск сковали пробки вечером 21 октября

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

На дорогах Новосибирска — сложная обстановка в последний рабочий день недели.

В Новосибирске дороги сковали пробки вечером 21 октября. Такие данные следуют из сервиса «Яндекс.Карты».

Согласно карте, в Новосибирске в моменты пиковой загруженности дорог наблюдались пробки в 9 баллов. На момент публикации новости трафик ослаб до 7 баллов.

Особенно сложная ситуация — в районе Речного вокзала и на Вокзальной магистрали, следует из сервиса. Также сильно загружены дороги в районе станции метро Гагаринская и на площади Калинина.

Напомним, утром из-за ДТП на мосту в Новосибирске образовалась пробка в 4 километра.