Работа в рамках нацпроекта позволила компании «Рыбный хит» стать одним из лидеров отрасли

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За полгода сотрудничества с Федеральным центром компетенций в рамках нацпроекта предприятие «Рыбный хит» увеличило выработку на 42%, внесла серьезные улучшения в логистику и работу с персоналом.

Губернатор Андрей Травников во время посещения производства компании оценил новые стандарты работы, запуск которых стал возможен благодаря нацпроекту «Производительность труда». Реализацию нацпроекта для региона стала важным приоритетом в работе областных властей.

Главным результатом сотрудничества стало обучение и переобучение персонала, серьёзное повышение производительности труда Предприятие добилось серьёзных улучшений в части логистики, работы с персоналом, и в целом сейчас выступает примером для всей отрасли.

«В нашем регионе работают десятки компаний, которые не просто зарабатывают деньги, но подходят к этому творчески, с умом, с заботой о персонале и о собственных клиентах, и компания «Рыбный хит» – одна из таких. Согласно внедренному механизму работы, те продукты, которые изготавливаются на производстве, сразу из печей, из засолочных камер поступают на полки магазинов», – отметил Андрей Травников.

Главной целью вхождения предприятия в нацпроект было увеличение объёмов производства продукции без увеличения нагрузки на персонал. В качестве пилотного был выбран участок, на котором высока доля ручного труда, при этом продукция именно этого – кулинарного – цеха очень востребована у потребителей. Эксперты ФЦК помогли оптимизировать производственный поток. Так до работы с экспертами ФЦК в кулинарном цехе «Рыбный хит» производил по 309 тонн продукции в месяц, а после – 437 тонн.

По итогам пилотного проекта с целью дальнейшего повышения производительности запущен проект модернизации производства. Предприятие внедрило и реализует свой HR-проект «Академия Рыбный день», которой позволяет обеспечить качественный уровень развития штата сотрудников компании.

Справка: Компания ООО «Рыбный хит» (сеть розничных магазинов торговой марки «Рыбный день») – крупный российский производитель и ритейлер рыбной продукции и морепродуктов.