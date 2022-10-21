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Студенты из Новосибирска представили креативные IT-разработки для импортозамещения

Фото Студенты из Новосибирска представили креативные IT-разработки для импортозамещения
Фото Студенты из Новосибирска представили креативные IT-разработки для импортозамещения

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Новосибирске прошёл двухдневный медиафестиваль «Digital PR in IT» — на нём студенты представили достижения в IT-сфере.

Медиафестиваль «Digital PR in IT» в СибГУТИ проходил 20 и 21 октября при поддержке министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. С молодыми разработчиками пообщалась и заместитель профильного министра.

«Сложные цифровые решения важно продвигать на самую широкую аудиторию, креативно оформлять те продукты, которые производит Новосибирская область. Наш регион – флагман IT-отрасли, у нас на высоком уровне ведётся подготовка кадров. Уверена, что креативные решения будут способствовать дальнейшему развитию этой сферы»,

– отметила Ирина Савельева.

В мероприятии приняли участие более 150 человек – в основном это студенты PR-направлений различных вузов Новосибирской области. Именно для таких специалистов губернатор Андрей Травников в апреле поставил задачу разработать продукцию, которая заменит импортные аналоги.

На прошедшем фестивале были высоко отмечены два проекта: по популяризации и информационному сопровождению портала «Госуслуги», а также по организации процесса электронного голосования. В дальнейшем все наиболее значимые проекты студентов будут использованы в практической работе органов власти и IT-компаний региона.

Читайте также на сайте Сиб.фм: почему три дня лежит ресурс для родителей учеников «Электронная школа».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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