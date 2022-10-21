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общество

В Новосибирске появится памятник Герою России из Забайкалья, спасшему 150 товарищей

Фото В Новосибирске появится памятник Герою России из Забайкалья, спасшему 150 товарищей
Фото В Новосибирске появится памятник Герою России из Забайкалья, спасшему 150 товарищей

Фото из Телеграм-канала Андрея Травникова

В Новосибирском высшем военном командном училище появится бюст Героя России Балдана Цыдыпова, который родом из Забайкалья.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что бюст Герою России из Забайкалья, который во время спецоперации на Украине спас 150 сослуживцев, установят в начале следующего года. Открытие мемориальной скульптуры запланировано на 23 февраля. На аллее также появятся бюсты ещё пяти бойцов – все они отличились в зоне СВО.

Например, Балдан Цыдыпов отличился в ключевой схватке 30 марта. Он несколько часов прикрывал 150 сослуживцев своей бронемашиной, уничтожил вражескую технику и оказал медицинскую помощь боевым товарищам.

Появление бюста 23-летнего Героя России из Улан-Удэ в НВВКУ – неслучайно. Именно это учебное заведение Герой России окончил. Сейчас Балдан Цыдыпов передвигается на инвалидном кресле. Бюст молодому воину также появится и на его родине — в поселке Агинское Забайкальского края.

Также напомним, что накануне на школе №7 в поселке Чик Коченевского района разместили мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО Владислава Непряхина. Это учебное заведение мужчина окончил.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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