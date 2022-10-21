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наука

В Новосибирске предложили создать альтернативу Нобелевской премии

Фото В Новосибирске предложили создать альтернативу Нобелевской премии
Фото В Новосибирске предложили создать альтернативу Нобелевской премии

Фото: Pixabay.com

В СО РАН выступили с инициативой о создании отечественного аналога Нобелевской премии.

В России могут создать отечественную альтернативу Нобелевской премии. Об этом в пятницу сообщили на заседании президиума Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске.

По словам научного руководителя Института цитологии и генетики СО РАН академика Николая Колчанова, в сообществе давно знают о нежелании присуждать Нобелевскую премию русским учёным.

«Я бы хотел сделать одно предложение — нам, чтобы уйти от этой зависимости от Нобелевской премии, которую присуждают необъективно во многих случаях, нужно создавать свою международную систему премирования за высшие научные достижения», — высказался Колчанов.

Учёный отметил, что отечественный аналог высшей премии за научные достижения должен в несколько раз превосходить Нобелевскую по значимости. Председатель СО РАН Валентин Пармон поддержал предложение Николая Колчанова.

Напомним, ранее Евгений Краус стал врио директора института СО РАН в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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