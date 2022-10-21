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В Новосибирске в воскресенье ожидается снег и сильный ветер

Фото В Новосибирске в воскресенье ожидается снег и сильный ветер
Фото В Новосибирске в воскресенье ожидается снег и сильный ветер

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Синоптики обещают усиление ветра и снег в Новосибирске в эти выходные.

В Новосибирске в ближайшее воскресенье ожидается сильный ветер и снегопад. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Ухудшение погоды будет постепенным на протяжении выходных. Усиление ветра ожидается в субботу — скорость может достигать 15 метров в секунду. При этом температура воздуха поднимется до +14 градусов, а днём возможен дождь.

Однако уже в воскресенье, 23 октября, ветер усилится до 20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +2 градусов, а в течение дня будет идти мокрый снег. Более резкое ухудшение погодных условий будет в области, где ветер может усилиться до 22 метров в секунду, а на дорогах ожидается гололёд.

Новосибирцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие три дня. В воскресенье порывы ветра будут достигать 20 м/с, выпадет мокрый снег, а потом резко похолодает. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, которые приведут к гололедице.

Напомним, ранее в Новосибирске появился прогноз погоды на зиму 2022 – 2023 годов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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