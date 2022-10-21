Вирусолог из Новосибирска Нетёсов предложил тестировать прибывших из-за рубежа на антиген COVID-19

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По словам новосибирского учёного Сергея Нетёсова, ПЦР-тестирование никогда не отличалось эффективностью.

Эффективным способом тестирования прибывших в Россию граждан будет анализ на антиген COVID-19. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, академик РАН Сергей Нетёсов. По мнению учёного ПЦР-тестирование малоэффективно.

«Инкубационный период у вируса в среднем составляет пять дней. Вот сделал человек тест за два дня перед отлётом, потом заразился. Смысла в этом тесте очень мало. Европейские страны ввели другой тест — на антиген, который проявляется за 15-30 минут. Надо делать такой тест. Это самое эффективное, но делать его всем не нужно. Это очень большие затраты. Вот если прилетел человек, он кашляет и чихает, вот ему делают этот тест. То есть делать тест кашляющим, чихающим и тем, у кого температура», — прокомментировал Нетёсов.

Заявление новосибирского учёного связано с тем, что Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-тестов для въезжающих в Россию граждан с 22 октября.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Нетёсов назвал 5 симптомов оспы обезьян.