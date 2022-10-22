Баскетбольное «Динамо-Новосибирск» проиграло одноклубницам из Курска

Фото: dinamovki.ru
Женская баскетбольная команда из Новосибирска проиграла в Курске.
Баскетболистки из новосибирского «Динамо» уступили игре против одноклубниц в Курске. Матч проходил в субботу, 22 октября.
Встреча двух «Динамо» прошла в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги по баскетболу.
Новосибирское «Динамо» на своей площадке уступило во всех таймах, кроме первого (13:11, 7:20, 13:30, 19:23). Итоговый счёт встречи — 52:84.
Напомним, ранее на Михайловской набережной появилась баскетбольная площадка.
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