Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

спорт

Баскетбольное «Динамо-Новосибирск» проиграло одноклубницам из Курска

Фото Баскетбольное «Динамо-Новосибирск» проиграло одноклубницам из Курска
Фото Баскетбольное «Динамо-Новосибирск» проиграло одноклубницам из Курска

Фото: dinamovki.ru

Женская баскетбольная команда из Новосибирска проиграла в Курске.

Баскетболистки из новосибирского «Динамо» уступили игре против одноклубниц в Курске. Матч проходил в субботу, 22 октября.

Встреча двух «Динамо» прошла в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги по баскетболу.

Новосибирское «Динамо» на своей площадке уступило во всех таймах, кроме первого (13:11, 7:20, 13:30, 19:23). Итоговый счёт встречи — 52:84.

Напомним, ранее на Михайловской набережной появилась баскетбольная площадка.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14981
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
13997
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13474
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13043
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
10385
Двойная пенсия в декабре 2022: в Госдуме рассказали о 13-й пенсии к Новому году
10010
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
9822
Губернатор Забайкалья пришёл на свадьбу к мобилизованному местному жителю