Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Бастрыкин взял на личный контроль дело о Хилокской свалке в Новосибирске

Фото Бастрыкин взял на личный контроль дело о Хилокской свалке в Новосибирске
Фото Бастрыкин взял на личный контроль дело о Хилокской свалке в Новосибирске

Фото: группа «Хилокский жилмассив» во «ВКонтакте»

Глава СК России заинтересовался конфликтом, связанным со свалкой в районе Хилокского рынка в Новосибирске.

Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое связано со свалкой в районе Хилокского рынка. Председатель СК России потребовал предоставить подробный доклад о ходе дела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в областном центре и по доводам, озвученным жителями города», — добавили в СКР.

Кроме того, в субботу в Новосибирске прошел митинг, связанный с расположением свалки. Также ранее Сиб.фм писал, что В 2022 году жильцы района развернули кампанию против неблагополучного соседства и выдвинули обвинения к мэру города Анатолию Локтю.

Известно, что как минимум четверо жителей улицы Малыгина в Новосибирске получили статус потерпевших в деле о Хилокском треугольнике. Дома расположены между кладбищем, мусорным полигоном и рынком, из-за чего улицы постоянно заставлены фурами и крупногабаритным транспортом.

Напомним, ранее стало известно, что несанкционированную свалку ликвидируют в Искитимском районе Новосибирской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14981
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
13997
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13474
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13043
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
10385
Двойная пенсия в декабре 2022: в Госдуме рассказали о 13-й пенсии к Новому году
10010
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
9822
Губернатор Забайкалья пришёл на свадьбу к мобилизованному местному жителю