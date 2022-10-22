Бастрыкин взял на личный контроль дело о Хилокской свалке в Новосибирске

Фото: группа «Хилокский жилмассив» во «ВКонтакте»

Глава СК России заинтересовался конфликтом, связанным со свалкой в районе Хилокского рынка в Новосибирске.

Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое связано со свалкой в районе Хилокского рынка. Председатель СК России потребовал предоставить подробный доклад о ходе дела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в областном центре и по доводам, озвученным жителями города», — добавили в СКР.

Кроме того, в субботу в Новосибирске прошел митинг, связанный с расположением свалки. Также ранее Сиб.фм писал, что В 2022 году жильцы района развернули кампанию против неблагополучного соседства и выдвинули обвинения к мэру города Анатолию Локтю.

Известно, что как минимум четверо жителей улицы Малыгина в Новосибирске получили статус потерпевших в деле о Хилокском треугольнике. Дома расположены между кладбищем, мусорным полигоном и рынком, из-за чего улицы постоянно заставлены фурами и крупногабаритным транспортом.

Напомним, ранее стало известно, что несанкционированную свалку ликвидируют в Искитимском районе Новосибирской области.