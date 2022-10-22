День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам

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В России в 2022 году День работников рекламы отмечается 23 октября и справляется 29 раз. В нашем материале предлагаем подборку открыток, которыми можно поздравить всех причастных к этой дате.
Напомним, что был опубликован календарь с выходными днями на Новый год, а также стало известно, как будут отдыхать россияне в День народного единства.
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