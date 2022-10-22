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День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам
Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам

Klike.net

В России в 2022 году День работников рекламы отмечается 23 октября и справляется 29 раз. В нашем материале предлагаем подборку открыток, которыми можно поздравить всех причастных к этой дате.

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 2

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 3

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 4

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 5

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 6

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 7

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 8

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 9

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 10

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 11

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 12

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 13

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 14

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 15

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 16

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 17

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 18

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 19

Фото День работников рекламы 23 октября 2022: новые прикольные открытки и поздравления пиарщикам, сммщикам и продажникам 20

Напомним, что был опубликован календарь с выходными днями на Новый год, а также стало известно, как будут отдыхать россияне в День народного единства.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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