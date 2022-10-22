Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество культура

Как выглядит самая красивая женщина на планете по версии пластических хирургов - вы удивитесь

Фото Как выглядит самая красивая женщина на планете по версии пластических хирургов - вы удивитесь
Фото Как выглядит самая красивая женщина на планете по версии пластических хирургов - вы удивитесь

Фото: pixabay.com

У красивых людей расстояния от подбородка до носа равняется трети лица, такая же длина у каждого уха. А расстояние между глазами равняется длине одного глаза. Этот метод «Золотого сечения» внедрил Леонардо да Винчи. Теперь им пользуются современные пластические хирурги. На днях один из них провел собственное исследование на тему красоты.

Золотое сечение, как образец

Известный британский пластический хирург проанализировал лица знаменитостей по 12 параметрам, чтобы понять, насколько их пропорции идеальны. В своих расчётах он применил тот самый метод «Золотого сечения», внедрённый Леонардо да Винчи.

Кстати, эти соотношения используют современные косметологи для выбора подходящей формы бровей и губ.

Фото Как выглядит самая красивая женщина на планете по версии пластических хирургов - вы удивитесь 2

Идеальное женское лицо

С точки зрения пластического хирурга Джиллиан де Сильва, у самой красивой девушки в мире должно быть самое пропорциональное и симметричное лицо. В его личном ТОП-10 — самые знаменитые актрисы и певицы.

Расположил он их, начиная с неидеальных:

· 10 место — Дженнифер Лоуренс,

· 9 — Мэрилин Монро,

· 8 — Селена Гомес,

· 7 — Скарлетт Йоханссон,

· 6 — Хелен Миррен,

· 5 — Кендалл Дженнер,

· 4 — Эмили Ратаковски,

· 3 — Кейт Мосс,

· 2 — Ким Кардашьян,

· 1 место и лидер рейтинга — Эмбер Херд.

Сколько врачей, столько мнений

По версии Стефана Маркуорта, ученого, который в течение тридцати лет изучал пропорции лиц самых красивых актрис и обычных женщин, на первом месте должна стоять американская супермодель Белла Хадид. Согласно методу «Золотого сечения», её коэффициент идеальности 94,35. Это значит, что у Беллы потрясающе гармоничное красивое лицо.

Уверены, если бы перечисленные эксперты провели подобное исследование в России, то наши женщины заняли бы все верхние места их рейтингов.

Отметим, что пройти тест на идеальность своего лица может каждый при помощи специальной компьютерной программы или приложения для смартфона. Если, конечно, вам это нужно.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Оксана Чешенок
журналист

0

Теги

красота
пластическая хирургия
женщины
Новосибирск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14981
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
13997
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13474
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
13043
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
10385
Двойная пенсия в декабре 2022: в Госдуме рассказали о 13-й пенсии к Новому году
10010
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
9822
Губернатор Забайкалья пришёл на свадьбу к мобилизованному местному жителю