Как выглядит самая красивая женщина на планете по версии пластических хирургов - вы удивитесь

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У красивых людей расстояния от подбородка до носа равняется трети лица, такая же длина у каждого уха. А расстояние между глазами равняется длине одного глаза. Этот метод «Золотого сечения» внедрил Леонардо да Винчи. Теперь им пользуются современные пластические хирурги. На днях один из них провел собственное исследование на тему красоты.

Золотое сечение, как образец

Известный британский пластический хирург проанализировал лица знаменитостей по 12 параметрам, чтобы понять, насколько их пропорции идеальны. В своих расчётах он применил тот самый метод «Золотого сечения», внедрённый Леонардо да Винчи.

Кстати, эти соотношения используют современные косметологи для выбора подходящей формы бровей и губ.

Идеальное женское лицо

С точки зрения пластического хирурга Джиллиан де Сильва, у самой красивой девушки в мире должно быть самое пропорциональное и симметричное лицо. В его личном ТОП-10 — самые знаменитые актрисы и певицы.

Расположил он их, начиная с неидеальных:

· 10 место — Дженнифер Лоуренс,

· 9 — Мэрилин Монро,

· 8 — Селена Гомес,

· 7 — Скарлетт Йоханссон,

· 6 — Хелен Миррен,

· 5 — Кендалл Дженнер,

· 4 — Эмили Ратаковски,

· 3 — Кейт Мосс,

· 2 — Ким Кардашьян,

· 1 место и лидер рейтинга — Эмбер Херд.

Сколько врачей, столько мнений

По версии Стефана Маркуорта, ученого, который в течение тридцати лет изучал пропорции лиц самых красивых актрис и обычных женщин, на первом месте должна стоять американская супермодель Белла Хадид. Согласно методу «Золотого сечения», её коэффициент идеальности 94,35. Это значит, что у Беллы потрясающе гармоничное красивое лицо.

Уверены, если бы перечисленные эксперты провели подобное исследование в России, то наши женщины заняли бы все верхние места их рейтингов.

Отметим, что пройти тест на идеальность своего лица может каждый при помощи специальной компьютерной программы или приложения для смартфона. Если, конечно, вам это нужно.