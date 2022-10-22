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общество

Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии

Фото Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии
Фото Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Кремле рассказали о возможности введения в России двухлетней службы в армии и призыва женщин.

Власти не рассматривают вопрос об увеличении срока службы в армии до двух лет и призыве женщин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — объяснил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что власти не ведут обсуждений о возможности призыва женщин на срочную службу.

Реакция Кремля связана с тем, что ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал предположение, что возвращение к двухлетнему сроку службы в армии позволило бы нарастить численность вооружённых сил России.

Напомним, ранее были названы сроки завершения мобилизационной кампании в России.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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