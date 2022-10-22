«Молимся все»: ясновидящая Ванга дала страшный прогноз на 22 декабря 2022 года

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Слепая ясновидящая Ванга предвидела множество тяжелых испытаний для всего мира. Однако самым страшным она считала день, когда сойдутся шесть двоек.

Ежегодно ученые находят новые версии толкований пророчеств болгарской провидицы бабы Ванги. Текущий 2022 год заставил по-новому взглянуть на ее предсказания, ведь геополитическая обстановка вполне соответствует тем описаниям, которые давала болгарская слепая. И тем более зловещей выглядит стремительно приближающаяся дата 22.12.2022.

Такая дата вызывает ужас своим нумерологическим символизмом. Тревоги добавил журналист Сергей Косторной, который назвал себя близким другом провидицы. В телеэфире он обнародовал её предсказание.

По его словам, 2022 год станет периодов значительных перемен. Ванга пророчила, что в этот промежуток времени политическая обстановка накалится, старые союзы рухнут, а на их месте возникнут новые. Также она говорила, что самыми тяжелыми месяцами станут февраль и декабрь. Сложно поспорить, что февраль не оказался таковым. Теперь сложный переломный момент человечеству придется пережить и в декабре.

Произойти в этот самый страшный для Земли день должно нечто катастрофическое, от чего пострадает все человечество. Слепая ясновидящая просила держать пророчество в секрете и сообщить людям о нем только накануне этого ужасного дня.

«Ванга никогда не увлекалась нумерологией, не называла точных дат, только характерные приметы года... 22 декабря нужно ждать с опаской. Она говорила: «На солнышке погреемся, и черной тенью падет Солнце». Стечение обстоятельств 21 и 22 декабря приведет к страшной вспышке на Солнце», — рассказывал Косторной.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мрачное пророчество Матроны Московской на 2023 год повергло в ужас. Напомним, что в сети появилось зловещее предсказание Нострадамуса, а также обнародовано архивное предсказание Мессинга.

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