На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец

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Если ваша вторая половина начинает сравнивать вас с кем-то другим – это верный признак того, что ваши отношения начинают постепенно сходить на нет. В материале Сиб.фм публикуем пять признаков того, что браку пришел конец по мнению психолога Олеси Лупак.

Не дам

Психолог называет признаки распада брака своеобразными играми. Так, когда в семье начинают играть в «Не дам», возникают скандалы. Например, жена заявляет, что не даст нежности, а муж – что не даст денег. В этом случае супруги часто ищут удовлетворения своих потребностей на стороне.

Догадайся сам

«В игре «Догадайся сам» партнеры не проговаривают то, что их не устраивает, а ждут, что супруг или супруга догадаются сами, что нужно другому», – объяснила Лупак.

Пинг-понг

При игре в «Пинг-понг» супруги эмоционально обмениваются оскорблениями и обвинениями, друг друга при этом они не слушают, а лишь унижают.

Где-то трава зеленее

Игра в «Где-то трава зеленее», а точнее у кого-то супруг больше зарабатывает, а у кого-то жена готовит лучше, – это явный сигнал окончания отношений, заявляет психолог. Это вызывает агрессию и обиду.

Пока ты не...

В ситуации, которую Лупак назвала игрой «Пока ты не...», один партнер ждет, что другой возьмет на себя ответственность за будущее. «Пока ты не будешь больше зарабатывать, я не буду делать того, что ты просишь», – так думают в подобных ситуациях.

«Эти основные пять типов конфликтов ведут к агрессии, и люди со временем становятся чужими друг другу. Часто в таком браке наступает точка невозврата, когда больше не хочется ничего делать для партнера. Единственным выходом для пары остается развод, поскольку все мосты сожжены», – подытожила психолог.

Ранее Сиб.фм писал о трех признаках того, что муж разлюбил вас. Напомним, какой цветок может разрушить самые крепкие браки, а также стали известны частые причины развода в России.

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