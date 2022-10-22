Новосибирск попал в топ-10 самых дорогих городов из-за цен на жильё

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирска оказался одним из самых дорогих городов России.

Новосибирск попал в список самых дорогих городов. Об этом сказано в аналитике портала SuperJob. Новосибирск оказался на десятом месте. Одна из главных причин, отмечают аналитики, в высокой стоимости жилья.

Аналитика проведена на основе опроса жителей городов. Новосибирск набрал 33% голосов за звание самого дорогого города. При этом, как отмечают опрошенные, самой большой статьей расходов становится аренда или покупка жилья.

На втором и третьем местах по тратам — продукты и услуги ЖКХ. Также в топе крупных расходом местных жителей — расходы на медицинские услуги и траты на одежду.

По итогам опроса первое в рейтинге России заняла Москва (60%), второе — Краснодар (51%).

Напомним, ранее новосибирский эксперт недвижимости Николаев предупредил покупателей квартир о "тревожном звоночке".