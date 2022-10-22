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Новосибирск попал в ТОП-10 самых дорогих городов из-за жилья

Фото Новосибирск попал в ТОП-10 самых дорогих городов из-за жилья
Фото Новосибирск попал в ТОП-10 самых дорогих городов из-за жилья

Фото Максима Николаева из архива

В ТОП-10 Новосибирск попал по результатам опроса – больше всего из-за стоимости жилья.

Опрос проводили аналитики компании SuperJob. Участвующие в голосовании отметили пункты, по результатам в копилке Новосибирска — 33%. Для сравнения: первое место занимает Москва с 60%, а на втором – Краснодар (51%).

Столица Сибири набрала много процентов прежде всего из-за жилья: его аренда или покупка, по мнению опрошенных, самая большая затрата. Также новосибирцы вынуждены раскошелиться на продукты и оплату коммунальных услуг.

Читайте также на сайте Сиб.фм: кто вошёл в ТОП-5 лучших застройщиков Новосибирска по результатам ввода жилья в 2022 году.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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