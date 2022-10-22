Новосибирские туристы в Иране посчитали местное метро более комфортным

Фото: BFM-Новосибирск

Туристы из Новосибирска рассказали об особенностях жизни в Иране.

Новосибирские туристы, отдыхающие в Иране, оценили местный метрополитен. С сибиряками, отдыхающими в жаркой стране, поговорило издание «БФМ-Новосибирск». По словам туристов, местная подземка выглядит более комфортная, чем та, к которой они привыкли дома.

Среди отличительных черт — стоимость поездки. Проезд в метро обходится в 5 рублей в пересчете на российскую валюту, что в несколько раз дешевле, чем в Новосибирске.

Однако при столь низкой стоимости иранский метрополитен оказался даже более комфортным. По словам туристов, там есть кондиционеры, и в целом тегеранский метрополитен показался сибирякам более удобным.

Впрочем, наземный транспорт оказался менее комфортным, чем в столице Сибири. Автобусы старые и работают на дизельном топливе.

Напомним, ранее туристы из Новосибирска рассказали о новых правилах досмотра на Крымском мосту.