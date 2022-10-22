Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирские туристы в Иране посчитали местное метро более комфортным

Фото Новосибирские туристы в Иране посчитали местное метро более комфортным
Фото Новосибирские туристы в Иране посчитали местное метро более комфортным

Фото: BFM-Новосибирск

Туристы из Новосибирска рассказали об особенностях жизни в Иране.

Новосибирские туристы, отдыхающие в Иране, оценили местный метрополитен. С сибиряками, отдыхающими в жаркой стране, поговорило издание «БФМ-Новосибирск». По словам туристов, местная подземка выглядит более комфортная, чем та, к которой они привыкли дома.

Среди отличительных черт — стоимость поездки. Проезд в метро обходится в 5 рублей в пересчете на российскую валюту, что в несколько раз дешевле, чем в Новосибирске.

Однако при столь низкой стоимости иранский метрополитен оказался даже более комфортным. По словам туристов, там есть кондиционеры, и в целом тегеранский метрополитен показался сибирякам более удобным.

Впрочем, наземный транспорт оказался менее комфортным, чем в столице Сибири. Автобусы старые и работают на дизельном топливе.

Напомним, ранее туристы из Новосибирска рассказали о новых правилах досмотра на Крымском мосту.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37558
Теперь уже официально: названы сроки завершения мобилизации в России в 2022
23301
Вашему браку пришёл конец: три признака скорого развода в любом возрасте
16089
Десять вузов Новосибирска попали в список лучших вузов России
14783
В Новосибирске мобилизованные составили список необходимых вещей перед отправкой на СВО
13526
Климатический кошмар: россиян предупредили о жуткой зиме 2023 года
13340
Названы 3 региона России с самой высокой смертностью пенсионеров
12792
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии