Второй эшелон мобилизованных отправили из Новосибирска на СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Отправка мобилизованных в Новосибирске состоялась утром в субботу,22 октября. Солдат проводил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
О том, как прошла отправка, рассказал в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник успел также поговорить с мобилизованными и узнал суть их проблем.
«Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в Победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину», — написал Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска также отметил, что муниципалитет постарается сделать всё возможное, чтобы у мобилизованных были все необходимые вещи. Градоначальник обещал позаботиться и о семьях отправленных в зону СВО.
«С честью выполните свой долг и возвращайтесь домой — здесь вас ждут»,
— добавил Локоть.
Напомним, отправка мобилизованных в зону СВО началась с четверга 20 октября. Как сообщили региональные власти, солдаты обеспечены всем необходимым.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают