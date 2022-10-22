Второй эшелон мобилизованных отправили из Новосибирска на СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Отправка мобилизованных в Новосибирске состоялась утром в субботу,22 октября. Солдат проводил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

О том, как прошла отправка, рассказал в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Градоначальник успел также поговорить с мобилизованными и узнал суть их проблем.

«Пообщался с бойцами, выслушал пожелания, замечания. С хорошим боевым настроем и уверенностью в Победе воины-сибиряки отправились выполнять свой долг — защищать нашу великую Родину», — написал Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска также отметил, что муниципалитет постарается сделать всё возможное, чтобы у мобилизованных были все необходимые вещи. Градоначальник обещал позаботиться и о семьях отправленных в зону СВО.

«С честью выполните свой долг и возвращайтесь домой — здесь вас ждут»,

— добавил Локоть.

Напомним, отправка мобилизованных в зону СВО началась с четверга 20 октября. Как сообщили региональные власти, солдаты обеспечены всем необходимым.