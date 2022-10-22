Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре

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Некоторые продукты всё чаще стали пропадать с полок отечественных магазинов в связи с тем, что многие компании ушли с российского рынка. В материале Сиб.фм рассказываем о товарах, которыми при желании можно запастись в преддверии их полного исчезновения.

Молочная продукция

Широко известная компания Nestle сообщила о своем уходе с российского рынка, однако в некоторых магазинах найти продукты этого бренда все же возможно. Такие йогурты, в том числе и питьевые, как, например, Epica стоит покупать уже сейчас, если вы сможете их найти.

Кофе

Товары под маркой Nespresso, которая тоже принадлежит Nestle, осенью окончательно прекратит поставку своих продуктов. И это касается не только капсул и кофе, дефицит затронет и кофемашины, посуду, аксессуары. Крупные супермаркеты находятся в поиске аналогов, которые смогут их заменить.

Газированные напитки

Уже полюбившиеся многим Coca-Cola, Pepsi, 7Up, Mirinda больше не будут соревноваться за звание лучшей газировки в нашей стране. Дефицит напитков от обоих производителей уже заметен в сети крупных супермаркетов, и эксперты не дают положительных прогнозов. Одна из причин — недостаточное количество упаковки TetraPak, которая в разы сократила свое производство. Проблема заключается и в транспортировке сиропов, необходимых для знакомого и классического вкуса напитков.

Алкогольная продукция

Алкогольная продукция тоже не стала исключением из правил. Крупные бренды уже несколько месяцев назад объявили о своем уходе и не прекращают это делать до сих пор. Отказаться придется от продуктов Heineken, Baileys, Guiness, Johnie Walker, Black Label, Captain Morgan, поставка которых остановлена на неопределенный период.

Детское питание

Быстро заваривающиеся каши Nestle и хлопья Fitness тоже больше не смогут радовать своих покупателей по утрам. Кроме того, переживать стоит и любителям детского фруктового пюре, а будущим мамам предстоит серьезно задуматься над тем, какую альтернативу стоит найти любимым продуктам французского производства.

Оливковое масло

Так как основными поставщиками оливкового масла являются Италия, Греция и Испания, то решить, как пополнить запасы любимой добавки стоит уже сейчас. К сожалению, экспорт из ЕС становится все менее стабильным, а вскоре и вовсе может прекратиться.

Шоколадные батончики

Любители Nesquik и KitKat тоже могут начать переживать: количество ввозимых продуктов уже было ограничено, а компания Nestle официально заявила, что в России сладкие батончики и вовсе не будут продаваться.

Ранее Сиб.фм писал о том, что эксперты объяснили, почему не стоит делать ажиотажные покупки. Напомним, что жители Новосибирска начали массово скупать товары на Ozon, а также стало известно, как выгодно и быстро покупать товары через приложения банков.

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