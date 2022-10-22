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общество

Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре
Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре

Freepik, authors: AJ_Watt, ToscaWhi, AlexRaths, RapidEye, zoranm, dragana991, dulezidar, 4kodiak

Некоторые продукты всё чаще стали пропадать с полок отечественных магазинов в связи с тем, что многие компании ушли с российского рынка. В материале Сиб.фм рассказываем о товарах, которыми при желании можно запастись в преддверии их полного исчезновения.

Молочная продукция

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 2

Широко известная компания Nestle сообщила о своем уходе с российского рынка, однако в некоторых магазинах найти продукты этого бренда все же возможно. Такие йогурты, в том числе и питьевые, как, например, Epica стоит покупать уже сейчас, если вы сможете их найти.

Кофе

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 3

Товары под маркой Nespresso, которая тоже принадлежит Nestle, осенью окончательно прекратит поставку своих продуктов. И это касается не только капсул и кофе, дефицит затронет и кофемашины, посуду, аксессуары. Крупные супермаркеты находятся в поиске аналогов, которые смогут их заменить.

Газированные напитки

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 4

Уже полюбившиеся многим Coca-Cola, Pepsi, 7Up, Mirinda больше не будут соревноваться за звание лучшей газировки в нашей стране. Дефицит напитков от обоих производителей уже заметен в сети крупных супермаркетов, и эксперты не дают положительных прогнозов. Одна из причин — недостаточное количество упаковки TetraPak, которая в разы сократила свое производство. Проблема заключается и в транспортировке сиропов, необходимых для знакомого и классического вкуса напитков.

Алкогольная продукция

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 5

Алкогольная продукция тоже не стала исключением из правил. Крупные бренды уже несколько месяцев назад объявили о своем уходе и не прекращают это делать до сих пор. Отказаться придется от продуктов Heineken, Baileys, Guiness, Johnie Walker, Black Label, Captain Morgan, поставка которых остановлена на неопределенный период.

Детское питание

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 6

Быстро заваривающиеся каши Nestle и хлопья Fitness тоже больше не смогут радовать своих покупателей по утрам. Кроме того, переживать стоит и любителям детского фруктового пюре, а будущим мамам предстоит серьезно задуматься над тем, какую альтернативу стоит найти любимым продуктам французского производства.

Оливковое масло

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 7

Так как основными поставщиками оливкового масла являются Италия, Греция и Испания, то решить, как пополнить запасы любимой добавки стоит уже сейчас. К сожалению, экспорт из ЕС становится все менее стабильным, а вскоре и вовсе может прекратиться.

Шоколадные батончики

Фото Остатки сладки: эти товары навсегда исчезнут с полок магазинов уже в ноябре 8

Любители Nesquik и KitKat тоже могут начать переживать: количество ввозимых продуктов уже было ограничено, а компания Nestle официально заявила, что в России сладкие батончики и вовсе не будут продаваться.

Ранее Сиб.фм писал о том, что эксперты объяснили, почему не стоит делать ажиотажные покупки. Напомним, что жители Новосибирска начали массово скупать товары на Ozon, а также стало известно, как выгодно и быстро покупать товары через приложения банков.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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