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Пациентка из Новосибирска снялась в программе "Жить здорово!" и рассказала, как рожала

Фото Пациентка из Новосибирска снялась в программе "Жить здорово!" и рассказала, как рожала
Фото Пациентка из Новосибирска снялась в программе "Жить здорово!" и рассказала, как рожала

Фото: стоп-кадр из программы "Жить здорово!"/ Первый канал

Олеся Вялкова после родов съездила в Москву и рассказала в эфире программы Елены Малышевой о том, как её спасли врачи из Новосибирска на 27-ой неделе беременности.

Одной из гостей последнего выпуска программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой стала жительница Благовещенска Олеся Вялкова. Ещё до беременности у женщины наблюдалась хроническая тромбоэмболия. а на 27-ой неделе беременности сложилась угроза отрыва тромба. Беременную пациентку вновь прооперировали в новосибирской клинике Мешалкина.

О том, как прошла операция рассказал также хирург Павел Игнатенко. Сейчас врачи делают микропрокол в вене и так доставляют инструменты к сердцу пациента. Операция прошла успешно, а в июне Олеся Вялкова родила здорового сына.

Также напомним, что в начале октября в эфир "Первого канала" вышел выпуск программы "Жить здорово!" с девочкой, которой чуть не оторвало голову.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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