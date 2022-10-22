Пациентка из Новосибирска снялась в программе "Жить здорово!" и рассказала, как рожала

Фото: стоп-кадр из программы "Жить здорово!"/ Первый канал

Олеся Вялкова после родов съездила в Москву и рассказала в эфире программы Елены Малышевой о том, как её спасли врачи из Новосибирска на 27-ой неделе беременности.

Одной из гостей последнего выпуска программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой стала жительница Благовещенска Олеся Вялкова. Ещё до беременности у женщины наблюдалась хроническая тромбоэмболия. а на 27-ой неделе беременности сложилась угроза отрыва тромба. Беременную пациентку вновь прооперировали в новосибирской клинике Мешалкина.

О том, как прошла операция рассказал также хирург Павел Игнатенко. Сейчас врачи делают микропрокол в вене и так доставляют инструменты к сердцу пациента. Операция прошла успешно, а в июне Олеся Вялкова родила здорового сына.

Также напомним, что в начале октября в эфир "Первого канала" вышел выпуск программы "Жить здорово!" с девочкой, которой чуть не оторвало голову.