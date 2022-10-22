Пощады не ждите: календарь магнитных бурь до конца октября 2022

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В конце октября 2022 года магнитные бури будут мучить землян без остановки. Таков неутешительный прогноз сделали российские геофизики.

Главный провокатор

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Нынешней осенью солнечная активность особенно высокая. Вспышки оставляют огромные пятна на «теле» солнца. Размеры некоторых, по расчётам геофизиков, превосходят размеры нашей планеты.

Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом. Чтобы минимизировать негативное воздействие бури на организм, следите за прогнозами магнитных бурь на октябрь 2022 года и будьте готовы к ним.

Октябрьский геомагнитный шторм

С 20 по 29 октября будет проходить 3-балльные магнитные бури, не способные значительно ухудшить самочувствие землян.

30 октября прогнозируется 5-балльная магнитная буря, которая классифицируется как средняя. Такой всплеск может привести к повышению давления, головной боли и головокружению

31 октября интенсивность всплеска уменьшится до 4 баллов — малый геоудар.

Как пережить?

Накануне магнитной бури:

· не переутомляйтесь,

· проводите не менее часа в день на свежем воздухе,

· употребляйте легкую пищу,

· ограничьте курение и прием спиртных напитков,

· хорошо высыпайтесь,

· делайте легкую утреннюю гимнастику.

Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами. Но самое важное — сохраняйте спокойствие, не преувеличивайте влияние магнитной бури на организм.