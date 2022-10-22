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«Сибирь» обыграла «Витязь» по буллитам

Фото «Сибирь» обыграла «Витязь» по буллитам
Фото «Сибирь» обыграла «Витязь» по буллитам

Фото: ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» потеряла преимущество в три шайбы, однако выиграла по буллитам.

ХК «Сибирь» обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла 22 октября в Новосибирске.

«Сибирь» нарастила преимущество до трёх шайб ко второму периоду, однако в течение последней двадцатиминутки гости сумели сравнять счёт до 3:3.

В результате исход матча решился после серии буллитов — победный гол забил Александр Шаров.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 25 октября дома со «Спартаком»

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Динамо» по буллитам.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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