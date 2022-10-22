«Сибирь» обыграла «Витязь» по буллитам

Фото: ХК «Сибирь»
Новосибирская «Сибирь» потеряла преимущество в три шайбы, однако выиграла по буллитам.
ХК «Сибирь» обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла 22 октября в Новосибирске.
«Сибирь» нарастила преимущество до трёх шайб ко второму периоду, однако в течение последней двадцатиминутки гости сумели сравнять счёт до 3:3.
В результате исход матча решился после серии буллитов — победный гол забил Александр Шаров.
Следующий матч «Сибирь» проведёт 25 октября дома со «Спартаком»
Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Динамо» по буллитам.
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