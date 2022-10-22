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Суд оштрафовал жительницу Новосибирска за пожелание смерти мобилизованным на 30 000 рублей

Фото Суд оштрафовал жительницу Новосибирска за пожелание смерти мобилизованным на 30 000 рублей
Фото Суд оштрафовал жительницу Новосибирска за пожелание смерти мобилизованным на 30 000 рублей

Фото из архива Сиб.фм

В Советском районном суде Новосибирска рассмотрели административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ: экоактивистку оштрафовали на 30 000 рублей.

События, которые довели Оксану Б. до суда развивались 6 октября этого года на территории лагеря "Юнный медик". В этот день на стадионе проходили учения. Проходившая мимо женщина обозвала людей в форме и пожелала им "не вернуться с Украины".

На Оксану Б., которая является известной в Советском районе экоактивисткой, возбудили административное дело. Накануне в деле поставил точку суд.

«Постановлением Советского районного суда города Новосибирска Оксана Бабенко признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – рассказали в Советском районом суде.

Женщина вину не признаёт и, скорее всего, обжалует решение суда. Напомним, подобные административные дела ежедневно рассматриваются в новосибирских судах.

Чаще всего за дискредитацию Вооружённых сил штрафуют в Центральном районном суде, так как нарушителей обычно задерживают на мероприятиях, которые проходят в районе главной площади.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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