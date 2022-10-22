Суд оштрафовал жительницу Новосибирска за пожелание смерти мобилизованным на 30 000 рублей

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В Советском районном суде Новосибирска рассмотрели административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ: экоактивистку оштрафовали на 30 000 рублей.

События, которые довели Оксану Б. до суда развивались 6 октября этого года на территории лагеря "Юнный медик". В этот день на стадионе проходили учения. Проходившая мимо женщина обозвала людей в форме и пожелала им "не вернуться с Украины".

На Оксану Б., которая является известной в Советском районе экоактивисткой, возбудили административное дело. Накануне в деле поставил точку суд.

«Постановлением Советского районного суда города Новосибирска Оксана Бабенко признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», – рассказали в Советском районом суде.

Женщина вину не признаёт и, скорее всего, обжалует решение суда. Напомним, подобные административные дела ежедневно рассматриваются в новосибирских судах.

Чаще всего за дискредитацию Вооружённых сил штрафуют в Центральном районном суде, так как нарушителей обычно задерживают на мероприятиях, которые проходят в районе главной площади.