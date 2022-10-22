Убийца на поводке: породы собак, которых боятся даже ветеринары

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Прежде чем завести питомца, важно помнить, что это не только удовольствие, но и большая ответственность. Особенно, если он от природы больше восприимчив к болезням, нежели другие собаки. В материале Сиб.фм рассказываем о пяти породах собак, которые болеют чаще всего.

Бернская овчарка

Эта порода обладает удивительно компанейским характером и станет хорошим другом для всей семьи. Однако ветеринары отмечают, что именно эта порода входит в рейтинг самых болезненных собак в мире на протяжении многих лет.

У них невысокая продолжительность жизни, всего 8 лет. Эти животные генетически предрасположены к раковым заболеваниям. Поэтому владельцу бернской овчарки следует быть очень внимательным, чтобы исключить факторы, которые могут привести к возникновению опухолевого процесса в организме. Соблюдать правильное питание, режим, беречь собаку от травм и гормонального дисбаланса.

Английский бульдог

Эта собаки имеют характерную короткую морду, что значимо сказывается на их дыхании. В связи с этим английские бульдоги очень чувствительны к высоким температурам. Они сильно страдают летом от жары, легко перегреваются и могут быстро получить тепловой удар.

К тому же, представители этой породы склонны к заболеваниям глаз. Зачастую это бывают дефекты век, как генетический недостаток, так и приобретенное в течение жизни заболевание. Поэтому хозяину английского бульдога следует постоянно следить за состоянием глаз своего питомца и дыханием. Еще одну проблему, которую отмечают специалисты – предрасположенность к суставным заболеваниям, остеомиелиту. Поэтому необходимо контролировать вес питомца и давать адекватную физическую нагрузку.

Золотистый ретривер

Данная порода станет лучшим компаньоном и прекрасным другом для ребенка. Золотистый ретривер – «семейная» собака, буквально созданная для того, чтобы в кругу семьи создавать атмосферу любви и счастья. Но, к сожалению, золотистые ретриверы весьма склонны к дисплазии тазобедренного сустава. Она может вызвать артрит и хромоту. Однако стоит отметить, что на развитие этой болезни во многом влияют факторы окружающей среды. Поэтому собаку следует беречь, например, от переохлаждения.

Помимо того, они чаще, чем другие породы страдают заворотом желудка. Это состояние смертельно опасно. Если не оказать собаке помощь в течение короткого времени, она может погибнуть. Поэтому хозяину нужно следить за режимом питания и правильно выгуливать собаку, чтобы не спровоцировать заворот.

Боксер

Эта порода, как и бульдоги, обладает короткой мордой, а потому очень часто страдает заболеваниями, связанными с органами дыхания. Боксеры тоже плохо переносят жаркую погоду. Подвержены респираторным инфекциям. Так как дыхание напрямую связано с сердечно-сосудистой деятельностью организма, то боксеры очень подвержены кардиологическим заболеваниям.

Также измененная форма морды вызывает генетическую предрасположенность этой породы больше, чем других короткомордых собак, к раку горла и полости рта.

Доберман

Эти собаки считаются прекрасными охранниками, верными и преданными друзья, которые готовы бесстрашно встать на защиту своего хозяина. Однако, здоровье этих благородных животных, к сожалению, подкачало. Дисплазия суставов в том числе локтевого, дегенерация шейных позвонков, дерматиты, аллергия – это далеко не полный список заболеваний, к которым склонны доберманы.

Особенно следует отметить гипотериоз. Эта болезнь возникает, когда долгое время щитовидная железа не выделяет необходимые для жизнедеятельности организма гормоны. Заболевание достаточно затяжное и непростое, поэтому владельцам таких собак придется постоянно посещать ветеринара, который будет наблюдать за состоянием питомца.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в сети магазинов «Пятёрочка» появились боксы для сбора кормов и товаров для бездомных животных. Напомним, что в России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами, а также штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.