В Чите при строительстве здания суда под землёй нашли иконы

Фото: пресс-служба Четвёртого арбитражного суда

Иконы Божией матери и Христа Спасителя нашли при строительстве суда в Чите.

В Чите во время раскопок котлована для строительства здания Четвёртого арбитражного суда на улице Ленина обнаружили иконы Казанской Божией матери и Христа Спасителя. Об этом сообщает ИА ZabNews. Как сообщили в пресс-службе суда, это здание ранее принадлежало купцу Дмитрию Полутову. Предположительно, иконы сохранились под землёй с начала прошлого столетия.

Святыни обнаружили на глубине около 6 метров.

«При раскопке котлована работниками подрядной организации найдены две иконы – Казанской Божией Матери и Христа Спасителя. Сколько иконы пролежали в земле, неизвестно, но, не смотря ни на что, лики святых сохранились», – прокомментировал сотрудник суда.

В суде сообщили, что иконы поставят в музей, который будет находиться в новом здании.

Напомним, ранее в Новосибирске жена мобилизованного привезла ему икону перед отправкой на СВО.