Экстрасенс обокрал пенсионерку на 347 330 рублей во время обряда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во время экстрасенсорного обряда «маг» украл у пожилой женщины украшения в Ленобласти.

В отношении «мага» из Соснового Бора Ленобласти возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает online47.ru.

По данным регионально ГУ МВД, 28 сентября вечером в полицию обратилась 63-летняя горожанка. Она рассказала, что впустила в квартиру незнакомого «целителя», который предложил провести в доме обряд. После визита «мага» пенсионерка недосчиталась драгоценностей на 347 330 рублей.

19 октября преступника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 54-летний мужчина. Полицейские предоставили кадры беседы с экстрасенсом.

Будучи абсолютно спокойным, он честно признался в преступлении и рассказал о том, что ранее отбывал наказание за разбойное нападение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Самаре женщина перевела на счет мошенников 5,5 миллионов рублей.

Напомним, с введением частичной мобилизации мошенники стали выпрашивать деньги у жителей Новосибирска.