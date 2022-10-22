Экстрасенс обокрал пенсионерку на 347 330 рублей во время обряда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Во время экстрасенсорного обряда «маг» украл у пожилой женщины украшения в Ленобласти.
В отношении «мага» из Соснового Бора Ленобласти возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает online47.ru.
По данным регионально ГУ МВД, 28 сентября вечером в полицию обратилась 63-летняя горожанка. Она рассказала, что впустила в квартиру незнакомого «целителя», который предложил провести в доме обряд. После визита «мага» пенсионерка недосчиталась драгоценностей на 347 330 рублей.
19 октября преступника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 54-летний мужчина. Полицейские предоставили кадры беседы с экстрасенсом.
Будучи абсолютно спокойным, он честно признался в преступлении и рассказал о том, что ранее отбывал наказание за разбойное нападение.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в Самаре женщина перевела на счет мошенников 5,5 миллионов рублей.
Напомним, с введением частичной мобилизации мошенники стали выпрашивать деньги у жителей Новосибирска.
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