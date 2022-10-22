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Экстрасенс обокрал пенсионерку на 347 330 рублей во время обряда

Фото Экстрасенс обокрал пенсионерку на 347 330 рублей во время обряда
Фото Экстрасенс обокрал пенсионерку на 347 330 рублей во время обряда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во время экстрасенсорного обряда «маг» украл у пожилой женщины украшения в Ленобласти.

В отношении «мага» из Соснового Бора Ленобласти возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает online47.ru.

По данным регионально ГУ МВД, 28 сентября вечером в полицию обратилась 63-летняя горожанка. Она рассказала, что впустила в квартиру незнакомого «целителя», который предложил провести в доме обряд. После визита «мага» пенсионерка недосчиталась драгоценностей на 347 330 рублей.

19 октября преступника удалось задержать. Им оказался ранее судимый 54-летний мужчина. Полицейские предоставили кадры беседы с экстрасенсом.

Будучи абсолютно спокойным, он честно признался в преступлении и рассказал о том, что ранее отбывал наказание за разбойное нападение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Самаре женщина перевела на счет мошенников 5,5 миллионов рублей.

Напомним, с введением частичной мобилизации мошенники стали выпрашивать деньги у жителей Новосибирска.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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